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Еженедельные сельхозярмарки в Татарстане пройдут с 14 сентября по 29 декабря
В эту субботу, 14 сентября, в Татарстане состоится первая в 2024 году осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Затем они будут еженедельно проходить вплоть до 29 декабря, следует из распоряжения Правительства РТ, подписанного Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Минсельхозпроду РТ и главам муниципалитетов поручено обеспечить завоз сельскохозяйственной продукции повседневного спроса, а исполкомам муниципальных образований — определить места проведения, обеспечить на них необходимые меры безопасности. Контроль за качеством реализуемой продукции возьмет на себя Главное управление ветеринарии Кабмина Татарстана.
МВД по РТ приблизит наряды к местам проведения ярмарок, сотрудники будут следить за обеспечением общественного порядка и безопасности покупателей, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ усилит контроль за качеством и безопасностью продукции в точках торговли.
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