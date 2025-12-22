Ежемесячные пособия на ребенка в 2026 году составят от 9,2 до 18,4 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ежемесячные выплаты семьям с детьми в 2026 году будут составлять от 9,2 до 18,4 тыс. рублей в зависимости от дохода и нуждаемости семьи. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, его слова приводит «РИА Новости».

Пособие на ребенка при выплате в размере 50% прожиточного минимума составит 9 185 рублей, при 75% – 13 778 рублей, а при 100% – 18 371 рубль.

Говырин отметил, что размер выплат семьям с детьми до 17 лет будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в 2026 году увеличится до 18,9 тыс. рублей на душу населения. Для детей этот показатель составит 18,4 тыс. рублей, для трудоспособных граждан – 20,6 тыс.