Ежемесячные федеральные выплаты начнут получать кураторы групп в колледжах с 1 сентября

Ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей с 1 сентября начнут получать кураторы групп в колледжах по аналогии ‎с выплатами классным руководителям школ. Проект постановления Правительства разработало Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Кураторы учебных групп работают с контингентом обучающихся, находящихся нередко в трудных жизненных ситуациях. Перед куратором стоит задача подготовить не только квалифицированного специалиста, ‎но и воспитать гражданина, патриота», — отметили в министерстве.

В России ежемесячные выплаты за классное руководство будут получать кураторы 105 тыс. 65 бюджетных учебных групп. На эти цели в федеральном бюджете ежегодно нужно будет предусматривать 9,6 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил поддержать кураторов учебных групп техникумов и колледжей, включив их в категорию получателей доплат за классное руководство.

В России с 1 сентября прошлого года выплату за классное руководство в 5 тыс. рублей получают более 810 тыс. школьных учителей.