Ежемесячные доплаты классным руководителям из малых городов РФ увеличат вдвое

Классные руководители в школах и кураторы групп в колледжах, находящихся в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек, смогут получать в два раза увеличенную ежемесячную доплату – она вырастет до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года. Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию 29 февраля.

Федеральная доплата за классное руководство, введенная в 2020 году, на сегодняшний день составляет 5 тыс. рублей для всех регионов.