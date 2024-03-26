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Ежемесячные доплаты классным руководителям из малых городов РФ увеличат вдвое
Классные руководители в школах и кураторы групп в колледжах, находящихся в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек, смогут получать в два раза увеличенную ежемесячную доплату – она вырастет до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года. Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию 29 февраля.
Федеральная доплата за классное руководство, введенная в 2020 году, на сегодняшний день составляет 5 тыс. рублей для всех регионов.
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