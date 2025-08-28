Ежемесячную выплату из маткапитала в Татарстане получают родители 10 тыс. детей

В Татарстане родители 10 054 детей в возрасте до трех лет получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. С начала года Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан перечислило семьям более 608 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«С июня этого года вступили в силу изменения, касающиеся мер поддержки семей, имеющих детей. Теперь жители республики могут воспользоваться средствами материнского капитала быстрее, срок рассмотрения заявления сокращен вдвое и занимает не больше 5 рабочих дней с момента приема документов», – рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

В пресс-службе ведомства пояснили, что ежемесячная выплата назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двукратного размера прожиточного минимума на душу населения. В Татарстане это 30 146 руб. на человека в месяц без дополнительных требований к трудовой занятости или имуществу родителей. Размер ежемесячной выплаты при этом равен одному прожиточному минимуму на ребенка в регионе проживания на момент подачи заявления. Для жителей Республики в 2025 году это 12 741 руб.

Если заявление о получении ежемесячной выплаты было подано не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка, то мера поддержки выплачивается с месяца рождения малыша. В остальных случаях она назначается с месяца обращения.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на получение ежемесячной выплаты можно в «личном кабинете» на сайте госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Татарстану. На каждого ребенка заявление подается отдельно. Документы предоставлять не нужно, специалисты фонда самостоятельно запросят все необходимые сведения.

Мера поддержки назначается на 12 месяцев. Повторное заявление на получение ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который она назначена.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей в возрасте до трех лет производится за предыдущий месяц и выплачивается в Татарстане в единую дату – пятого числа каждого месяца. Если это число приходится на выходной или праздничный день, то перечисление производится накануне.