Общество 31 декабря 2025 07:00

Ежемесячная выплата: кто вправе получать в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Некоторые категории жителей Татарстана вправе получать ежемесячную денежную выплату. Ее сумма определяется в зависимости от причины ее назначения. О том, кому именно полагается данная мера поддержки, – в материале «Татар-информа».

Кто имеет право на ежемесячную выплату

- граждане с установленной инвалидностью;

- участники боевых действий;

- родственники погибших участников боевых действий;

- лица, которые в несовершеннолетнем возрасте находились в фашистских концлагерях во время Великой Отечественной войны;

- граждане, пострадавшие от радиационного воздействия в результате техногенных аварий или ядерных испытаний;

- Герои СССР и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои Труда РФ, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

В случае если гражданин обладает правом на получение выплаты сразу по нескольким основаниям, предусмотренным одним и тем же законом, денежная поддержка будет назначена только по одному из них — тому, где предусмотрен наибольший размер выплаты.

Если же основания для назначения выплат закреплены в разных нормативных актах, гражданин может самостоятельно выбрать, по какому именно основанию он будет получать ежемесячную денежную выплату.

