Ежемесячная выплата из маткапитала: кто может получать в Татарстане

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Семьи с детьми в Татарстане могут получать ежемесячную денежную выплату за счет средств материнского капитала. Такая мера поддержки предусмотрена для родителей, которые соответствуют установленным требованиям. Кто может оформить выплату — в материале «Татар-информа».

Сколько составляет выплата

Сумма ежемесячной выплаты привязана к величине прожиточного минимума, установленного для детей в конкретном регионе. В Татарстане в текущем году размер такого пособия составляет 15 615 рублей.

Кто может рассчитывать на помощь

Для назначения выплаты семья должна соответствовать нескольким критериям.

Прежде всего, на счете материнского капитала должны оставаться средства, которые ранее не были использованы.

Еще одно обязательное условие связано с возрастом ребенка: ему должно быть меньше трех лет. Если в семье воспитываются несколько детей, не достигших этого возраста, выплату можно оформить на каждого из них. При этом родителям достаточно направить одно заявление.

Кроме того, учитывается материальное положение семьи. Среднедушевой доход не должен превышать установленную двукратную величину прожиточного минимума. В Татарстане соответствующий показатель в текущем году равен 15 073 рублям.

Где оформить ежемесячную выплату

Подать заявление на получение денег можно несколькими способами. Родители вправе воспользоваться электронным сервисом на портале Госуслуг либо обратиться лично в многофункциональный центр.

Еще один вариант — оформить выплату через Социальный фонд России.