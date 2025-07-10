Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

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Одной из мер государственной поддержки семей с детьми служит ежемесячная выплата из средств материнского капитала. Какие семьи в Татарстане вправе претендовать на помощь – в материале «Татар-информа».

Размер выплаты

Размер данной выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка в регионе проживания. В Татарстане этот показатель составляет 14 621 рубль.

Условия получения выплаты

- семья должна иметь остаток средств материнского капитала, который ещё не использован;

- ребёнок не достиг 3-летнего возраста. Если в семье несколько таких детей, пособие назначается на каждого, при этом нужно подать одно общее заявление;

- средний доход семьи на одного человека не должен превышать двойной прожиточный минимум в регионе. В Татарстане в текущем году он составляет 15 073 рубля.

Как оформить выплату

- через портал Госуслуг;

- через МФЦ;

- через Соцфонд.

Кто может подать заявление

- гражданин, на чьё имя оформлен сертификат на маткапитал;

- законный представитель, опекун или доверенное лицо — в этом случае заявление можно подать лично через МФЦ или СФР.

Когда назначают выплату

Если заявление подано в течение шести месяцев со дня рождения или усыновления ребёнка, средства начисляются с этого месяца. В случае более позднего обращения — выплата начинается с месяца подачи заявления.