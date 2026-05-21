Ежемесячная аудитория MAX превысила 103 млн пользователей

Национальным мессенджером MAX ежемесячно пользуются 103,3 млн человек, а ежедневная аудитория сервиса превысила 85 млн пользователей. Такие данные приводятся в отчете VK по итогам первого квартала 2026 года.

Согласно данным компании, мессенджер стал доступен жителям 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Пользователи уже отправили более 150 млрд сообщений и совершили свыше 6 млрд звонков.

В первом квартале 2026 года в MAX появились новые сервисы. Пользователи получили возможность записываться к врачу, закрывать больничные листы и подтверждать льготы в музеях и театрах через мессенджер. Также стала доступна быстрая регистрация в гостиницах.

Кроме того, в приложении запустили сервисы оперативной помощи жителям многоквартирных домов и расписание занятий в вузах. Для пользователей также добавили англоязычную версию приложения.

В VK уточнили, что данные по аудитории приведены за апрель 2026 года по России и другим странам присутствия сервиса.