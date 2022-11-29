Ежегодный рост тарифов на ЖКУ в Татарстане будет значительно ниже инфляции

Очередная индексация тарифов на коммунальные услуги ожидает россиян 1 декабря 2022 года. Ее отличием от предыдущих станет то, что в следующий раз тарифы изменятся лишь в июле 2024 года, сохраняясь на одном уровне в течение более полутора лет. Как изменится стоимость ЖКУ в Татарстане, говорится в пресс-релизе Госкомитета РТ по тарифам.

Обновленные цены в платежных документах татарстанцы увидят в январе 2023 года, когда будут оплачивать услуги за декабрь. В большинстве муниципальных образований республики повышение не превысит 9%, что значительно ниже фактического уровня инфляции (13,9%).

Так, с декабря 2022 года тариф на газ в Казани достигнет 6,78 рубля за кубический метр (с НДС) — +53 копейки. Одноставочный тариф на электроэнергию увеличится на 38 копеек — до 4,68 рубля/кВтч (с НДС); одноставочный тариф для горожан, живущих в домах с электроплитами 3,58 руб./кВтч (с НДС), рост на 38 копеек; для жителей сельских территорий — 3,28 руб./кВтч — +27 копеек.

Тарифы на ТКО в Казани составят 103,93 рубля на одного человека, повысившись на 4 рубля (многоквартирные дома); 112,74 рубля с человека — +4,34 рубля (индивидуальные жилые дома).

Услуги МУП «Водоканал» — водоснабжение и водоотведение — с декабря будут стоить 27,36 рубля и 33,67 рубля за кубический метр соответственно. Рост стоимости составит 2,6 и 6 рублей соответственно.

Для основных поставщиков тепловой энергии — АО «Татэнерго» и «Казэнерго» — рост составит 6,5%.

По решению Минстроя РТ тарифы на горячую воду будут однокомпонентными и исчисляться единой величиной рублей за кубометр.

«Так, цена на газ, тарифы электроэнергию и плата в сфере обращения с ТКО во всех муниципальных образованиях республики аналогичны тарифам Казани», — заметили в госкомитете.

Кроме того, в комитете рассказали, как изменятся тарифы на питьевую воду, водоотведение и за тепловую энергию в крупных городах республики — Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске и Елабуге.

Набережные Челны:

— питьевая вода — 27,44 рубля за кубометр — +2,3 рубля («Челныводоканал»);

— водоотведение — 20,42 рубля за кубометр — +1,3 рубля («Челныводоканал»);

— тепловая энергия — 9% («Татэнерго»).

Нижнекамск:

— питьевая вода — 32,1 рубля за кубометр — +4,4 рубля (АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»);

— водоотведение — 21,76 рублей за кубометр — +10 копеек (АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»);

— тепловая энергия — 9% («Татэнерго»)

Альметьевск:

— тарифы на питьевую воду — 47,80 рублей за кубометр (с НДС), рост на 3,9 рублей (АО «Альметьевск-Водоканал»);

— тарифы на водоотведение — 27,56 рублей за кубометр. (с НДС), рост на 2,2 рублей (АО «Альметьевск-Водоканал»);

— по тепловой энергии рост составит 4% (АО «Альметьевские тепловые сети»).

Зеленодольск:

— тарифы на питьевую воду — 25,60 рублей за кубометр (с НДС), рост на 2,4 руб. (АО «ЗВКС»);

— тарифы на водоотведение — 24,82 рублей за кубометр (с НДС), рост на 2,7 руб. (АО «ЗВКС»);

— по тепловой энергии рост составит 7,3% (АО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»).

Елабуга:

— тарифы на питьевую воду — 46,68 рублей за кубометр (с НДС), рост на 3,9 руб. (АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»);

— тарифы на водоотведение — 35,89 рублей за кубометр (с НДС), рост на 3 руб. (АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»);

— по тепловой энергии рост составит 5,8% (АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»).

«Перенос сроков индексации связан с обеспечением бесперебойной работы и развитием инфраструктуры коммунального хозяйства, а также улучшением их качества. Основные причины изменения тарифов — рост цен на энергоносители, на ГСМ и химические реагенты, а также необходимость замены и реконструкции объектов коммунального хозяйства. Все льготы и меры соцподдержки населения сохранятся», — говорится в тексте сообщения.

Так, татарстанцы, которым требуется на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 21% от общего дохода семьи, по-прежнему смогут обратиться в органы соцзащиты и получить субсидию.

Как объяснили в госкомитете, тарифы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения установлены дифференцированно, в разрезе каждой регулируемой организации.