Ежегодный объем выбросов предприятий Нижнекамска за десятилетие снизился на 30 тыс. тонн

Вопросы экологии остаются в повестке Нижнекамска, однако за прошедшие годы властям удалось добиться значительных результатов в этом направлении. Общий объем выбросов предприятий снизился с 88 тыс. до 55 тыс. тонн в год. Такие данные в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» привел глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин.

«Совместно с нашими ключевыми промышленными предприятиями мы реально изменили экологическую нагрузку. Если говорить в абсолютных цифрах, то десять лет назад это было почти 87 тыс. тонн ежегодных выбросов. А сейчас речь идет о менее чем 55 тыс. тонн в год. Это очень существенная, осязаемая разница. Она является результатом долгой, многолетней работы с нашими предприятиями», — рассказал Айдар Метшин.

В качестве конкретного примера он привел «Нижнекамскнефтехим». Предприятие недавно завершило свою четырехлетнюю программу, в рамках которой на решение связанных с экологией вопросов потратили 8 млрд рублей.

«Сейчас они приняли новую экологическую программу на период с 2021 по 2025 год, она предусматривает освоение уже более 12 млрд рублей. Эти и другие меры по улучшению экологии в буквальном смысле изменили ощущение атмосферы в Нижнекамске в лучшую сторону», — подытожил Айдар Метшин.