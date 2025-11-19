Ежегодный день благотворительности: в России пройдет акция #ЩедрыйВторник

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 2 декабря. Благотворительные мероприятия в рамках инициативы будут проводиться с 26 ноября по 8 декабря.

«Щедрый вторник» – это международный день благотворительности, цель которого заключается в том, чтобы вдохновить людей на добрые поступки и обратить внимание общества на значимость благотворительной деятельности.

К участию приглашаются любые неполитические организации и частные лица. Формат акций, цели и методы сбора средств участники могут выбирать самостоятельно. В России координатором инициативы выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности».

Присоединиться к акции может каждый: достаточно совершить добрый поступок и поделиться историей в социальных сетях с хештегом #ЩедрыйВторник. Можно поддержать благотворительные организации, стать волонтером, организовать сбор средств или просто помочь нуждающимся.

Инициатива проводится в России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития РФ. Более подробную информацию об акции и идеи для участия можно найти на сайте.