news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
6 октября 2022  14:25
Надежда Гордеева

Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана запланировано на 20 октября

news_top_970_100

Послание Президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету республики запланировано на 20 октября. Об этом стало известно на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Ежегодное послание Президента Татарстана Госсовету о внутреннем и внешнем положении республики планируется 20 октября», — рассказал председатель комитета Шакир Ягудин.

Предполагается, что 35-е заседание татарстанского парламента VI созыва, на котором Президент республики обратится к депутатам, пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Со своим первым посланием к Госсовету Татарстана Рустам Минниханов выступил 13 октября 2010 года.

#Рустам Минниханов #послание госсовету рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100