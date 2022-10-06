Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана запланировано на 20 октября

Послание Президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету республики запланировано на 20 октября. Об этом стало известно на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Ежегодное послание Президента Татарстана Госсовету о внутреннем и внешнем положении республики планируется 20 октября», — рассказал председатель комитета Шакир Ягудин.

Предполагается, что 35-е заседание татарстанского парламента VI созыва, на котором Президент республики обратится к депутатам, пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Со своим первым посланием к Госсовету Татарстана Рустам Минниханов выступил 13 октября 2010 года.