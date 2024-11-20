Ежегодно в Татарстане порядка 30 детей заболевают туберкулезом

В Татарстане ситуация по заболеваемости туберкулезом среди детей стабильная. Об этом в прямом эфире рассказала главный детский фтизиатр Минздрава Татарстана, заместитель главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.

«К сожалению, Россия до 2022 года входила в число 20 стран мира по заболеваемости туберкулезом. И только в 2022 году Всемирная организация здравоохранения исключила Россию из этого списка. То есть ситуация не самая благополучная, хотя последние годы есть тенденция к снижению. В Татарстане в год заболевает 26-30 детей», - отметила врач.

Рамзия Фатыхова подчеркнула, что больше всего фтизиаторов беспокоят две группы – подростки и дети раннего возраста, потому что именно в возрасте от года до двух и от 15 до 18 есть негативная тенденция к увеличению заболеваемости.

По словам врача, чаще всего дети заражаются от родственников второй линии родства – бабушки, дедушки, дяди, тети.