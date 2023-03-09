Ежедневные регулярные авиарейсы из Казани в Анталью откроются в апреле

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые запустит рейсы из Казани в Анталью. Полеты начнут выполняться ежедневно на регулярной основе с 27 апреля и продлятся до конца октября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам из Казани самолет будет вылетать в 17.30, по средам и воскресеньям – в 20.40, по субботам – в 20.30.

«Длительность перелета составит около пяти часов. В расписании возможны изменения», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на 158-местных воздушных судах Boeing 737.