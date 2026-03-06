news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 марта 2026 12:40

Ежедневные ифтары для бойцов и жителей проходят в зоне СВО в ДНР и ЛНР

Читайте нас в
Телеграм
Ежедневные ифтары для бойцов и жителей проходят в зоне СВО в ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба ДУМ РТ

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО продолжаются ежедневные ифтары для военнослужащих и жителей ДНР и ЛНР, организованные Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Мероприятия проходят в блиндажах или мечетях Донецка и Луганска при участии полкового имама ДУМ РТ Мухаммада Хайруллаева и казыя ДУМ РТ Марата Марданшина, который находится в зоне СВО на протяжении всего Рамадана.

Хазраты проводят для участников ифтаров духовные беседы, совместно совершают дуа за действующих и погибших бойцов, за их семьи и за благополучие Родины.

Эта инициатива является частью уникального опыта ДУМ РТ по поддержке участников СВО наряду с другими проектами, включая отправку мобильных мечетей и строительство блиндажных мечетей.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

#ифтар #ДУМ РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Асгат Сафаров прокомментировал ситуацию с жилищным сертификатом в Нурлате

Асгат Сафаров прокомментировал ситуацию с жилищным сертификатом в Нурлате

5 марта 2026
«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

5 марта 2026
Новости партнеров