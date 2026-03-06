Ежедневные ифтары для бойцов и жителей проходят в зоне СВО в ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО продолжаются ежедневные ифтары для военнослужащих и жителей ДНР и ЛНР, организованные Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Мероприятия проходят в блиндажах или мечетях Донецка и Луганска при участии полкового имама ДУМ РТ Мухаммада Хайруллаева и казыя ДУМ РТ Марата Марданшина, который находится в зоне СВО на протяжении всего Рамадана.

Хазраты проводят для участников ифтаров духовные беседы, совместно совершают дуа за действующих и погибших бойцов, за их семьи и за благополучие Родины.

Эта инициатива является частью уникального опыта ДУМ РТ по поддержке участников СВО наряду с другими проектами, включая отправку мобильных мечетей и строительство блиндажных мечетей.