Ежедневно татарстанцы теряют порядка 10 млн рублей от звонков аферистов

В Татарстане дистанционные преступления, связанные с мошенничеством, составляют треть от всех преступлений в республике. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

«В республике нужна масштабная информационная работа с населением. Стикеры, листовки и буклеты – этого уже мало. Нужны социальные ролики на каналах, активное вовлечение в эту работу средств массовой информации», – рассказал Соколов.

Он добавил, что для правоохранителей ключевую роль в работе с дистанционным мошенничеством играет взаимодействие с телефонными операторами, однако и в этой сфере необходимо вести более продвинутую работу.

«Как показала практика, административная ответственность за пропуск звонков с подменных номеров, когда аферист звонит с номера якобы банка или другого учреждения, не сильно пугает операторов и такие звонки продолжают поступать. Ежедневный ущерб от этих поступлений по РТ составляет не менее 10 млн рублей», – рассказал Соколов.

По его мнению, сумму штрафов необходимо увеличивать, а в случае неоднократных пропусков звонков с подменных номеров – рассматривать вопрос о лишении организации лицензии.