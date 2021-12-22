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Ру Тат
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Происшествия
22 декабря 2021  14:38
Алина Файзрахманова

Ежедневно порядка 400 татарстанцев обращаются на горячую линию судебных приставов

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Каждый день на горячую линию службы судебных приставов поступает не менее 400 звонков от татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Татарстану Альберт Ибятуллин. 

Чаще всего жители республики обращаются по вопросам ограничительных мер, таких как списание денег с расчетных счетов, ограничение права на управление транспортом или запрет на выезд из страны. Также граждан  интересует, в результате чего возникла задолженность и как ее оплатить.

«Горячая линия оправдала ожидания, благодаря звонкам часть нагрузки с приставов удалось снять, а граждане смогли оперативно получить необходимую информацию», – отметил спикер.

#УФССП по РТ #долг #горячая линия
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