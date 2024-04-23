Ежедневно около 25 татарстанцев становятся жертвами мошенников

Ежедневно жертвами дистанционных хищений становятся около 25 татарстанцев, а причиненный ими ущерб составляет 10-15 млн. Об этом заявили сегодня во время круглого стола в Прокуратуре РТ, посвященном противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также обеспечению информационной безопасности в банковской сфере.

Как и в России в целом, в республике за прошедшие десять лет уровень преступности в сфере IТ-технологий вырос более чем в 20 раз. Ранее мы сообщали, что Татарстан по количеству преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий занимает четвертое место в России, уступая Москве, Санкт Петербургу и Краснодарскому краю.

По данным ведомства, значительный перевес среди жертв зафиксирован в сторону женского пола. Также на 4 % увеличилось количество потерпевших пожилого возраста, что обусловлено большим количеством мошенничеств, совершенных под предлогом «родственник попал в ДТП».

Участились факты вовлечения татарстанцев в преступные финансовые схемы в качестве подставных лиц (дропов), на которых оформляются банковские карты и расчетные счета. В дальнейшем такие счета используются в схемах телефонных и интернет-мошенников.

Однако в настоящее время сформировалась судебная практика по взысканию денег с «владельцев» таких счетов.

«Номинальные владельцы счетов доказательств наличия законных оснований для приобретения денежных средств представить не могут, в связи с чем суды выносят решения в пользу потерпевших», – рассказал представитель надзорного ведомства.