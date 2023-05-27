Ежедневно Нацбиблиотеку Татарстана посещает 1,8 тыс. человек, в выходные — до 3 тыс.

В среднем Национальную библиотеку Татарстана посещают 1,8 тыс. человек в день, но ближе в выходным цифры могут достигать 3 тыс. Об этом директор учреждения Мадина Тимерзянова рассказала в «Интервью без галстука», опубликованном на сайте «Татарстан-24».

«Сейчас средний показатель 1 800 в день. В пятницу он начинает расти. Это может быть 3 тысячи. В понедельник люди более-менее отдыхают от учреждений культуры, поэтому может быть 1 500», — сообщила Тимерзянова.

Она отметила, что ситуация с посещаемостью кардинально изменилась, когда перекроили бывший НКЦ — появились совершенно новые залы, стало больше посадочных мест, также были закуплены новые книги на 27 млн.

«Мы интенсивно готовились и активно работали в социальных сетях, бесконечно проводили экскурсии, знакомили с библиотекой. Когда открылась выдача книг, нас посещали по 3 тысячи человек в день. Мы думали, что через неделю, две недели интерес пропадет. Нет, он держится по сей день на высоком уровне», — рассказала директор Нацбиблиотеки.

Она также назвала рекордную цифру — 19 августа 2021 года учреждение посетили 4 950 человек.