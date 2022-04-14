Ежедневно 350 тыс. новых вредоносных программ пытаются взломать веб-сервисы России

Ежедневно минимум 350 тыс. новых вредоносных программ пытаются взломать веб-сервисы России. Об этом сообщил журналистам менеджер проектов по информационной безопасности «Ростелеком – Солар» Аскар Божокоев на выставке, организованной к заседанию Координационного совета по защите информации при полномочном представителе Президента России в ПФО.

«Исходя из аналитики происходящей ситуации с начала проведения спецоперации, мы видим, что ежедневно появляется как минимум 350 тыс. новых вредоносных программ, нацеленных на то, чтобы взломать или нарушить функционирование веб-приложений заказчиков. Под веб-приложением понимаются веб-сайты либо какие-то внешние веб-сервисы. Раньше такого всплеска не было. Это значение будет еще дальше расти», – рассказал Божокоев.

Он уточнил, что основными мишенями кибератак становятся госпредприятия. В частности, 57% кибератак приходится на государственные структуры, 19% – на здравоохранение, 14% – на промышленность, по 5% – на финансово-кредитные организации, ТЭК и транспорт.

«Мы видим, что инфраструктура все больше подвержена атакам, есть попытки ее заражения, вторжения в нее как из сопричастных стран, так и из стран, которые находятся на более удаленном расстоянии. Кибератаки направлены на то, чтобы нарушить функционирование конкретных веб-сервисов и войти в этот веб-сервис, чтобы при переходе пользователя по той или иной ссылке он попал на некий вредонос», – отметил менеджер компании.

Божокоев подчеркнул, что в качестве комплексной защиты от кибератак на веб-приложения предлагается использовать WAF (межсетевой экран веб-приложений).