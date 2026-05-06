Ежедневная аудитория MAX превысила 85 млн пользователей

Ежедневная аудитория мессенджера MAX превысила 85 млн пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным сервиса, пользователи уже отправили свыше 150 млрд сообщений и совершили более 6 млрд звонков. В мессенджере также создано более 7 млн приватных и публичных каналов с общей аудиторией около 300 млн подписчиков.

Количество иностранных пользователей MAX превысило 8 млн. Ежедневно они совершают около 1,7 млн звонков и отправляют более 23 млн сообщений.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки могут использовать сервис для звонков и обмена сообщениями.