Ежедневная аудитория МАКСа превысила 90 млн пользователей

Приложение МАКС с момента запуска установили более 140 млн человек, в том числе жители стран СНГ. Ежедневная аудитория национальной платформы превысила 90 млн пользователей, сообщили в пресс-службе мессенджера, передает РИА Новости.

В среднем за сутки пользователи отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков.

За год в МАКСе создали более 15 млн приватных и публичных каналов. Их совокупная аудитория достигла 570 млн подписчиков, уточнили в пресс-службе.

Число иностранных пользователей мессенджера превысило 11,5 млн. Среди пяти стран с наибольшей аудиторией MAX лидирует Узбекистан. На втором месте находится Казахстан, далее следуют Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Кроме того, около 10 млн пользователей создали цифровой ID – инструмент для подтверждения статуса, возраста и права на льготы.

В пресс-службе отметили, что с помощью сервиса можно заселиться в 3 тыс. российских отелей и подтвердить возраст в 100 тыс. магазинов без бумажного паспорта. Цифровой ID также позволяет воспользоваться доступными льготами в учреждениях культуры и при покупке транспортных билетов.