«На „Мерседесе“ по бездорожью»: Казань попросит у республики денег на рельсы и провода

Более 67 млн пассажиров перевез в прошлом году электротранспорт Казани. В городе идет обновление подвижного состава, но развитие маршрутов тормозят плохая инфраструктура и нехватка кадров. Итоги работы самого экологичного вида перевозок в 2022 году обсудили на совещании в мэрии столицы Татарстана.

В прошлом году метрополитен перевез 30,5 млн пассажиров, что на 10% выше показателей 2021 года

Фото: © «Татар-информ»

«Каждый третий пользователь общественного транспорта — наш пассажир»

С основным докладом в мэрии выступил генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков. Он рассказал о росте популярности метро и наземного электротранспорта, после чего посетовал на нехватку кадров и необходимость значительного работа.

По словам Абдулхакова, городской электротранспорт остается одной важнейших составляющих структуры перевозок.

Это подтверждают цифры статистики. В 2022 году на 7% выросло число рейсов казанского электротранспорта. Количество перевезенных пассажиров достигло отметки в 67,5 млн человек, что на 12% больше показателя 2021 года. Казанский «Метроэлектротранс» перевозит жителей и гостей столицы тремя видами транспорта: трамваями, троллейбусами и метро.

Каждый день около 230 тыс. казанцев и гостей города совершают поездки на поездах метрополитена, троллейбусах и трамваях.

«Каждый третий пользователь общественного транспорта — наш пассажир. Мы осуществляем более 30% перевозок по городу, наша доля в общем объеме выросла за год на 1,3%», — поделился свежими данными докладчик.

Айдар Абдулхаков рассказал о росте популярности метро и наземного электротранспорта Фото: metshin.ru

В казанском метро обновят входные детекторы и систему управления поездами

Одним из ключевых компонентов «электрической триады» для Казани является метрополитен. В прошлом году он перевез 30,5 млн пассажиров, что на 10% выше показателей 2021 года, продолжил доклад Абдулхаков.

Он напомнил, что в целом по стране всего семь городов имеют собственный метрополитен. Казанское метро является одним из самых современных в России, его работа основана на микропроцессорной схеме. Управление поездами ведется с помощью автоматизированной системы. Машинист контролирует показания приборов и берет на себя управление лишь в исключительных случаях.

«Всего за 2022 год метрополитеном перевезено 30,5 млн пассажиров. Это более 100 тыс. человек в будний день. По сравнению с 2021 годом пассажиропоток в метро вырос на 10%», — проинформировал докладчик.

Также, по словам Абдулхакова, до 1 января 2022 года досмотровое оборудование на входе в метро подлежало обязательной сертификации. Сейчас на объектах метрополитена используются несертифицированные технические средства. Их сертификация уже невозможна, поскольку оборудование выработало ресурс.

«В этом году за счет собственных средств мы планируем закупить рамки металлодетекторов и рентгенотелевизионные установки для поддержания должного уровня антитеррористической защищенности объектов», — пояснил Абдулхаков.

Он добавил, что не менее важной задачей является обновление системы управления и движения поездов. Оно было закуплено еще в 2005 году для первых пяти станций метро. Паспортный срок службы оборудования составляет 15 лет, он истек в 2020 году.

«При выходе из строя основных блоков, срок их замены может достигать полугода. Это может отрицательно сказаться на процессе перевозки пассажиров. В этом году вместе с разработчиком данной системы из Санкт-Петербурга мы проведем замену станционного оборудования на пяти первых станциях метро», — заключил глава «Метроэлектротранса».

Летом прошлого года была проведена оптимизация маршрутной сети казанских трамваев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На капремонт наземного электротранспорта нужно 4,5 млрд рублей»

Говоря о наземном сегменте электротранспорта, Абдулхаков рассказал о работе с трамвайными сетями. Так, летом прошлого года была проведена оптимизация маршрутной сети казанских трамваев. В итоге сеть выросла в полтора раза. Кроме того, летом уделили большое внимание ремонту трамвайных путей.

«В летний период заменили почти 3 тыс. шпал, установили 2,7 тыс. путевых тяг, заменили 9 стрелочных переводов. В результате работ число сходов трамвайных вагонов сократилось на 64% по сравнению с 2021 годом», — отметил спикер.

Он добавил, что электротранспорт дает значительные преимущества в условиях мегаполиса. Это пониженный шум, отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Однако сдерживающим фактором развития являются высокие затраты на инфраструктуру.

«Из 132 километров трамвайных путей в городе подлежат капремонту 70 километров на общую сумму более 3,5 млрд рублей. На балансе предприятия также имеются 313 километров контактной сети, из которых 125 километров требуют ремонта на сумму свыше 450 млн рублей. <…> Всего на капитальный ремонт наземного электротранспорта необходимо около 4,5 млрд рублей», — резюмировал Абдулхаков.

В столице Татарстана не хватает водителей и кондукторов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы остро нуждаемся в водителях, кондукторах и ремонтниках»

Отдельно глава казанского «Метроэлектротранса» остановился на кадровом вопросе. Он сообщил, что в столице Татарстана не хватает водителей и кондукторов, наблюдается дефицит рабочих-ремонтников для путей электротранспорта.

«Штатная численность составляет 2,6 тыс. человек. По итогам 2022 года фактическая численность составила более 2 тыс. человек. Предприятие остро нуждается в водителях, кондукторах и ремонтных рабочих. Дефицит по этим специальностям составляет 545 человек», — подчеркнул спикер.

При этом Абдулхаков заявил, что кадровая служба предприятия активно работает вместе с центрами занятости населения, проводит выездные ярмарки вакансий и дни открытых дверей в депо.

«Средняя зарплата по итогам года у водителей трамваев и троллейбусов составила 60,3 и 65,5 тыс. рублей соответственно. Средняя зарплата кондукторов и рабочих достигла 40,1 и 43,3 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом в среднем рост составил 20%», — заключил Абдулхаков.

Ильсур Метшин отметил, что работы по модернизации, ремонту и расширению сети электротранспорта столицы невозможны без поддержки со стороны республики Фото: metshin.ru

«Трамвайные пути 1966 года, 1974 года — потому и сходы вагонов»

Слова руководителя «Метроэлектротранса» поддержал мэр Казани Ильсур Метшин. Он подчеркнул, что в столице Татарстана назрел вопрос капитального ремонта инфраструктуры общественного электротранспорта. Потребности в ремонтных работах велики, но абсолютно объективны.

Метшин также отметил значительное внимание казанского «Метроэлектротранса» к вопросам социального обеспечения сотрудников и улучшения условий их труда.

«Всё это — отношение к людям. Это очень важно, вне зависимости от размера предприятия. Из отношения к персоналу складывается культура обслуживания, безопасность перевозки пассажиров», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что работы по модернизации, ремонту и расширению сети электротранспорта столицы невозможны без поддержки со стороны республики. Эти вопросы регулярно обсуждаются с руководством Татарстана и всегда находят отклик.

«Потребности в ремонте велики, но они абсолютно объективны. Трамвайные пути в городе 1966 года, 1974 года — потому и сходы [вагонов]. Это всё равно, что на „Мерседесе“ S-класса ездить по бездорожью. Мы не можем не обновлять электротранспорт, но вопрос капремонта контактной сети, трамвайных путей, другой инфраструктуры назрел. Будем добиваться выделения необходимых средств», — резюмировал Метшин.

