Экономика 4 февраля 2026 13:56

Автоюрист объяснил, можно ли ездить на машине с трещиной на лобовом стекле

Ездить на автомобиле с трещиной на лобовом стекле можно, однако такая машина с высокой долей вероятности не пройдет техосмотр. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Надо понимать, что это еще и вопрос безопасности. Например, прилетит случайно камень в трещину, стекло может осыпаться, а вы вылетите на встречку», – сказал Славнов.

Эксперт добавил, что замена лобового стекла с трещиной влияет не только на безопасность водителя и пассажиров, но и на их комфорт во время езды.

#автомобиль #техосмотр
