Ездить «как хочу» больше нельзя: заработали изменения в ПДД по самокатам и гироскутерам

Самокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи отныне считаются транспортными средствами

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не быстрее 25 км/ч, в темноте только с фарами

1 марта в силу вступили изменения, теперь в Правилах дорожного движения появилось отдельное понятие – средство индивидуальной мобильности. Если раньше было непонятно, к какой категории отнести самокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи и т.д., то теперь есть четкое определение и свое место в своде правил. Все они отныне считаются транспортными средствами.

Вместе с определением появились права и обязанности у тех, кто катается на СИМ.

«Максимальная скорость передвижения на таких устройствах составит 25 км/ч. При совмещенном движении с пешеходами масса не должна превышать 35 кг, при этом скорость СИМ не должна превышать скорость потока пешеходов. Что важно запомнить – во всех случаях совмещенного с пешеходами движения пешеходы имеют приоритет», – рассказал «Татар-информу» Главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Рустем Гарипов: «Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения пешеходы имеют приоритет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отныне в темное время суток СИМ должны двигаться с включенными фарами или фонарями. Правила запрещают передвигаться на них по автомагистралям.

«Те, кто передвигается на СИМ, обязаны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов. Пересекая проезжую часть вне перекрестка, должны уступить дорогу участникам дорожного движения, движущимся по ней. В случае передвижения на СИМ по проезжей части, когда это разрешено, двигаться можно только по правому краю проезжей части и только в один ряд», – объяснил Глава ГИБДД Татарстана.

В процессе движения на СИМ категорически запрещается обгонять, а также объезжать транспортное средство с левой стороны.

Если ребенок младше 7 лет, то передвигаться на СИМ он может только в сопровождении взрослых Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Где можно кататься детям, а где – взрослым

Перечень зон, по которым разрешается ездить на СИМ, разнится в зависимости от возраста того, кто катается.

Если ребенок младше 7 лет, то передвигаться на СИМ он может только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

Если ребенку от 7 до 14 лет, то перечень зон для движения на СИМ для него тот же самый, но обязательное присутствие рядом с ним взрослых правилами не оговаривается.

Вместе с определением появились права и обязанности у тех, кто катается на СИМ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если управляющему СИМ больше 14 лет, то он может передвигаться на нем по велосипедной и велопешеходной дорожкам, по проезжей части велосипедной зоны или по полосе для велосипедистов.

При этом по пешеходной зоне он может передвигаться, если его СИМ весит не более 35 кг. По тротуару и пешеходной дорожке – при той же массе СИМ и при соблюдении одного из условий:

если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, а также полоса для велосипедистов. Либо они есть, но возможности двигаться по ним нет;

если тот, кто едет на СИМ, сопровождает ребенка до 14 лет на СИМ или велосипедиста в возрасте до 14 лет.

По обочине взрослый, управляющий СИМ, может ехать, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, а также полоса для велосипедистов, тротуар или пешеходная дорожка. Либо они есть, но двигаться по ним нет возможности.

Максимальная скорость передвижения на таких устройствах составит 25 км/ч Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По правому краю проезжей части взрослому на СИМ можно двигаться:

если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, а также полоса для велосипедистов, тротуар или пешеходная дорожка, обочина. Либо они есть, но двигаться по ним по каким-либо причинам нельзя;

если на дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов;

если СИМ оборудован тормозной системой и звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного – с боков, красного цвета сзади, фарой или фонарем белого цвета спереди.

На дорогах появится новый знак

В Правилах дорожного движения появился новый знак – «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

Фото: Telegram-канал «Правительство России»

«Если тот, кто передвигается на СИМ, нарушил ПДД, то его оштрафуют на 800 рублей. Если он при этом был пьян, то штраф составит от одной до полутора тысяч рублей. Если он создаст помехи для движения транспортных средств, то он подвергнется штрафу в тысячу рублей. Причинение по неосторожности легкого или среднего вреда здоровью будет наказываться штрафом до одной до полутора тысяч рублей», – рассказал Рустем Гарипов.

Фото: Telegram-канал «Правительство России»

Проезд кольцевых перекрестков и синяя разметка на платных парковках

В ПДД появились и другие изменения, требующие внимания водителей. Теперь, въезжая на кольцо, водитель должен уступить дорогу автомобилю, движущемуся по кольцу, только если дороги равнозначные. Если установлены знаки приоритета, то руководствоваться нужно будет ими.

Фото: Telegram-канал «Правительство России»

«Изменения в ПДД запрещают стоянку или остановку на направляющих островках и островках безопасности. Кроме того, появились новые дорожные знаки: обозначение зарядки электромобилей и запрет движения автобусов. На знак платной парковки добавили изображение монет, а на знак парковки для инвалидов – инвалида-колясочника», – рассказал Главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Фото: Telegram-канал «Правительство России»

Зоны платной и бесплатной парковок теперь будут разделены синими и белыми линиями. Разметка синего цвета будет обозначать зону парковки на платной основе.

Изменениями скорректировано время действия знаков стоянки по четным и нечетным числам месяца. До изменений парковаться под ними можно было с 19 до 21 часа. Теперь это время с 21 до 24 часов.

«В ПДД появилось упоминание о новой световой секции светофора – стрелка с мигающим сигналом бело-лунного цвета справа под светофором. Эта секция информирует водителей, что на пешеходном переходе, в сторону которого он поворачивает, включен зеленый сигнал светофора для пешеходов. Значит, водителю можно будет поворачивать только после того, как он пропустит всех пешеходов», – объяснил глава УГИБДД МВД по РТ.

Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода, то он ориентирован только на пешеходов. Если в виде велосипеда, то рассчитан на велосипедистов и водителей мопедов, которые едут по велосипедной полосе.

Если места в автобусе только сидячие и есть ремни безопасности, то за городом ему можно двигаться со скоростью не более 90 км/ч Фото: © «Татар-информ»

Автобусам без ремней за городом не быстрее 70 км/ч

В ПДД водителям любых автобусов запретили за городом разгоняться быстрее 70 км/ч, если в салоне нет ремней безопасности и предусмотрены стоячие места. Запрет касается всех типов дорог.

Если места в автобусе только сидячие и есть ремни безопасности, то за городом ему можно двигаться со скоростью не более 90 км/ч.

«Автобусам запретили стоять в жилых зонах и за пределами специально выделенных и обозначенных мест, а также проезжать под новый знак “Движение автобусов запрещено”. Этот знак не запрещает движение автобусов, которые следуют по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов», – рассказал глава ГИБДД Татарстана.

Водителям и любителям покататься на самокатах, гироскутерах, сигвеях и других устройствах необходимо ознакомиться с изменениями в ПДД, ведь они, напоминают в Госавтоинспекции Татарстана, уже вовсю действуют.

«Госавтоинспекция призывает всех участников движения быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать ПДД», – подытожил Главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.