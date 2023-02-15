Вместо того, чтобы вывезти пшеницу из Украины нуждающимся странам Африки, ее пустили на корм скоту в Испании. Об этом заявил обозреватель Exxpress Михаэль Кох.

«Евросоюз боролся за создание коридора для поставок украинского зерна морским путем, чтобы беднейшие страны не столкнулись с голодом. Но пшеница туда почти не попала, вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства», – пишет автор статьи.

Он подчеркнул, что в страны третьего мира попал малый объем вывезенной продукции, и причина заключается в финансовой выгоде для киевских властей.

«Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила», – цитирует РИА Новости Коха.

В Турции ранее заявляли, что доля зерна, поставляемого в нуждающиеся страны Африки через «зерновой коридор», составила всего 5,4%.

Сделка, заключенная между РФ, Украиной, Турцией и ООН, начала действовать с конца июля. Соглашения предполагали две части: вывоз продовольствия и удобрений, а также снятие ограничений с российских поставок. Как не раз отмечалось, вторая часть сделки не выполнялась. Президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял, что вывезенное с Украины зерно так и не поступает в нуждающиеся страны.