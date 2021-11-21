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Ру Тат
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Здоровье
21 ноября 2021  03:45

Express: Попытка доказать полезность пищевых добавок выявила их канцерогенность

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Прием селена в сочетании с витамином E на 91% увеличивает риск развития рака простаты у мужчин. Об этом пишет британская газета Express со ссылкой на исследование Journal of the National Cancer Institute.

Эксперимент был рассчитан на выявление потенциальной пользы пищевых добавок для профилактики онкологических заболеваний. Испытания пришлось внезапно прекратить, так как прием селена в сочетании с витамином Е вызывал рак, а не защищал от него.

Эксперты пришли к выводу, что опасным становится прием селена для людей, у которых нет его дефицита в организме.

Один из главных авторов труда доктор Алан Кристал (Онкологический исследовательский центр Фреда Хатчинсона в Сиэтле) посоветовал перестать принимать селен в сочетании с витамином E, поскольку это сочетание не приносит доказанной пользы, а напротив, создает значительные риски для организма.

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