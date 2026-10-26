Эхо 28‑го Московского фестиваля архивных фильмов пройдет в Казани

С 9 по 11 ноября в столице Татарстана пройдут показы эхо-программы 28-го Московского международного фестиваля архивных фильмов. Вниманию казанской публики будут представлены классика мирового кино и советская анимация разных лет, сообщают организаторы события.

На этот раз зрители увидят специальные и тематические показы, уникальные кураторские программы, связывающие разные времена, страны и континенты, эпохи и поколения. По традиции в центре фестивальной программы окажутся уникальные реставрации Госфильмофонда России.

Открытием фестиваля станут фрагменты позднесоветской взрослой анимации и триллер Уолтера Форда «Римский экспресс». В рамках анимационной программы «Фестиваль детям: малые народы большой страны», представленной в Год единства народов России, пришедшие на мероприятие увидят ленты «Сердце храбреца», «Лев и заяц» «Джябжа» «Слон и муравей».

28-й Московский международный фестиваль архивных фильмов нацелен на поддержку и продвижение отечественного кинематографа, сохранение мирового кинонаследия и популяризацию уникальной коллекции Госфильмофонда – одного из крупнейших киноархивов мира. В Москве фестивальные показы прошли в легендарном кинотеатре «Иллюзион», собрав более 8 тыс. зрителей.