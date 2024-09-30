EXEED VX: Флагманский внедорожник с премиальным комфортом и передовыми технологиями

Фото предоставило ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»

EXEED VX — это новый флагманский полноразмерный внедорожник, который сочетает в себе роскошный дизайн, передовые технологии и впечатляющую функциональность. Он доступен как с 6-, так и с 7-местным салоном, предоставляя возможность выбора оптимальной конфигурации для разных потребностей

Одним из ключевых технических обновлений EXEED VX стала классическая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Она сочетается с двухлитровым турбированным двигателем и обеспечивает динамику для любителей драйва и плавность для любителей комфорта. А улучшенная электрогидравлическая система полного привода BorgWarner новейшего шестого поколения с 7 режимами вождения дарит уверенность на любом типе дорожного покрытия. Кроме привычных Эко, Стандарт и Спорт появятся Снег, Грязь, Песок и Бездорожье.

EXEED VX отличается высочайшим вниманием к деталям: отделка материалами премиального качества, включая натуральное дерево и кожу, тонкая работа с текстурами и оттенками воплощают философию успеха в каждом элементе дизайна — как в экстерьере, так и в интерьере. Сочетание материалов, фактур и узоров призвано передать ощущение роскоши, комфорта и уюта, а компоновка салона предполагает как семиместное размещение, так и шестиместное с двумя капитанскими креслами на втором ряду.

Фото предоставило ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»

Комфорта стало больше

Зато новый Exeed VX всегда на связи — в мультимедийную систему интегрирован пакет онлайн-сервисов.



Со смартфона владельца можно не только запустить двигатель или посмотреть остаток топлива в баке, но и управлять климатической системой, дать доступ к автомобилю другим членам семьи, закинуть в навигацию маршрут и так далее.

Комфорт в салоне доведен до абсолюта, чтобы каждый участник поездки чувствовал себя как в салоне бизнес-джета. Передние сиденья оснащены массажем, а «королевское сиденье» переднего пассажира позволяет полноценно отдохнуть в дальнем путешествии. Несколько специальных сценариев вождения для комфортного пребывания в салоне при различных обстоятельствах позволяют активировать настройки одним нажатием: детский режим, релакс, режим мойки, проветривание и некоторые другие. Акустический комфорт создан за счет двойных стекол и системы активного шумоподавления, а аудиосистема с 23 динамиками мгновенно переносит в атмосферу концертного зала.

Фото предоставило ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»

10 подушек безопасности, более 30 систем безопасности и ассистентов водителя ADAS, система автоматической парковки, система кругового обзора 540 градусов с функцией «прозрачное шасси» позволили VX по праву завоевать 5 звезд самого строго рейтинга безопасности C-NCAP.

EXEED Центр Победа — официальный дилерский центр EXEED. Мы приглашаем на тест-драйв нового VX. Мы поможем вам выбрать оптимальную комплектацию и подобрать выгодные условия покупки.

Ждем вас по адресу: пр. Победы, 194. Тел.: 8 (843) 526-75-60.

https://exeed-tts.ru/kazan/

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