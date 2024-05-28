EXEED объявляет о партнёрстве с IRONSTAR и презентует новый TXL

Фото: ООО «Управляющая компания "ТрансТехСервис"»

Марка EXEED начала сотрудничать со спортивным фестивалем IRONSTAR 2024 и организовала презентацию кроссовера TXL нового поколения.

Для EXEED TXL характерны спортивный стиль, непревзойдённый комфорт и динамика. Под капотом – 1.6-литровый турбомотор на 194 л.с. или 2.0-литровый турбированный двигатель на 197 сил. В первом случае устанавливается робот 7DCT с двумя сцеплениями мокрого типа, во втором – 8-ступенчатая гидротрансформаторная коробка передач. Интеллектуальный полный привод обеспечивает отличную управляемость независимо от дорожных условий.

Кроссовер обзавёлся совершенно новым интерьером с отделкой из премиальной кожи и декором с хромированными элементами. Сиденья оснащены функцией подогрева, массажа и вентиляции, кроме того, максимальному комфорту способствует функция очистки и ароматизации воздуха, а также аудиосистема Lion Melody с 23 динамиками. Сдвоенный экран приборной панели и мультимедиа имеет изогнутую форму, обеспечивая максимально удобный доступ к информации.

Обновлённая решетка радиатора теперь выглядит массивнее, а задний спойлер улучшает аэродинамику и подчёркивает спортивный облик авто, как и светодиодные задние фонари.

В основе философии EXEED, как и фестиваля IRONSTAR, лежат воля к победе, открытость всему новому и реализация потенциала. Это также продемонстрировала команда EXEED, которую марка представила в рамках мультиспортивной гонки.

Познакомиться с возможностями и характеристиками кроссоверов EXEED и пройти тест-драйв любой модели марки можно в EXEED Центре ТТС Победа по адресу: г. Казань, пр. Победы,194, телефон: +7843 526 75 60.

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