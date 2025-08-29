EXEED EXLANTIX: Прикоснитесь к будущему уже сегодня!

Больше, чем просто автомобиль. Это – EXEED EXLANTIX, премиальный бренд, меняющий представление о мобильности в России.





Фото предоставлено пресс-службой ООО «Управляющая Компания «ТрансТехСервис»

Этим летом на российский рынок ворвался EXLANTIX, первый премиальный бренд с полной линейкой гибридных и электрических автомобилей. И если вы хотите лично ощутить, что такое будущее, не упустите возможность познакомиться с флагманскими моделями:

EXEED EXLANTIX ET: Мощный гибридный кроссовер, который оставляет конкурентов далеко позади. 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8 секунды – это не просто цифры, это – адреналин!

EXEED EXLANTIX ES: Гибридное купе, которое покоряет не только динамикой, но и запасом хода до 1231 км. Представьте себе: никаких ограничений, только свобода передвижения!

Почему EXLANTIX – это автомобиль будущего?

Передовые технологии: от интеллектуальных дверей с доводчиками в EXLANTIX ES до инновационной гибридной силовой установки в EXLANTIX ET, каждый элемент этих автомобилей создан, чтобы удивлять и восхищать.

Впечатляющая динамика: забудьте о компромиссах.

EXLANTIX разгоняется быстрее, чем вы успеете моргнуть. 4,8 секунды до 100 км/ч в EXLANTIX ET и 4,6 секунды в EXLANTIX ES – это уровень спорткаров!

Невероятный запас хода: забудьте о страхе разряженной батареи.

EXLANTIX предлагает впечатляющий запас хода как на электротяге, так и в гибридном режиме, позволяя вам путешествовать без ограничений.

Адаптация к российским условиям:

EXLANTIX специально разработан для сурового климата и сложных дорог Восточной Европы. Надежность и уверенность в любой ситуации – гарантированы!

Гарантия будущего:

EXEED предоставляет гарантию 8 лет или 200 000 км пробега, подтверждая уверенность в качестве и надежности своих автомобилей.

Бонусы от EXEED и Яндекс Заправки!

EXEED и «Яндекс Заправки» объявляют о запуске совместной программы сотрудничества, которая предоставит владельцам новых EXEED EXLANTIX дополнительные преимущества при использовании цифрового сервиса для заправки и зарядки.

В рамках этой программы покупатели EXEED EXLANTIX получат эксклюзивные условия при использовании сервиса «Яндекс Заправки», а именно денежный лимит в размере 4000 рублей. Программа действует с июля по август 2025 года и распространяется на все модели линейки EXEED EXLANTIX, приобретенные в официальной дилерской сети EXEED на территории Российской Федерации.

Предоставленный лимит можно использовать в течение 365 дней в приложении «Яндекс Заправки» на заправку топливом, зарядку электромобиля, а также на услуги автомоек (кроме услуг автомоек при использовании функционала записи на мойку).

Для получения подробной информации о ценах, доступных моделях EXEED и других вопросах, вы можете уточнить у официальных дилеров EXEED Центр ТТС г. Казань пр. Победы 194 или Г. Набережные Челны просп. Хасана Туфана, 3В, Запишитесь на тест-драйв Exlantix по номеру: +7 843 558 00 75 в г. Казани +78552399616 Набережные Челны, и наши специалисты помогут выбрать идеальный автомобиль для вас, а также с удовольствием ответят на все ваши вопросы!

Реклама. ООО «Управляющая Компания «ТрансТехСервис» ИНН 1650131524. ОГРН 1051614160620