Ехал в гости – остался навсегда: история тренера из Лисичанска Александра Осколкова

Один из тех, кто с нетерпением ждет завершения ремонтно-восстановительных работ в школе, – тренер по легкой атлетике Александр Осколков, проработавший в школе 36 лет. О нем – в материале «Татар-информа».





Александр Осколков в Лисичанске при поддержке Татарстана восстанавливают детскую спортивную школу

Фото: Юлия Черепнина

Знаете, если задуматься, становится понятно: профессия тренера – одна из самых-самых сложных. Ведь нужно быть и спортсменом, и учителем, и медиком, когда надо, знать и физиологию, и психологию, уметь мотивировать так, чтобы ребенок был готов преодолевать не только усталость, но и страх перед возможными травмами… И еще много чего надо, чтобы вести детей в спорт.

В сочинении написал: «Буду тренером»

Эту сложную профессию тренер по легкой атлетике Александр Осколков выбрал еще подростком. В родной Тульской области в 11 лет пошел в спортивную школу – оказалось, судьба.

«Увлекся, – с улыбкой вспоминает Александр Викторович. – Многие приятели бросили, а у меня получалось. Тренировки никогда не пропускал, шел всегда с очень хорошим настроением. Бегал короткие дистанции, тренер всегда похваливал, городские соревнования стал выигрывать, областные, ездил на чемпионат России… В восьмом классе, когда экзамены сдавали, сочинение было на свободную тему «Кем бы ты хотел стать». Я уже тогда писал, что хочу стать тренером».

В Волгоградский институт физкультуры парень поступил с первого раза. По распределению отправился на Урал, в Свердловскую область. Там бы, наверное, и остался. Но однажды поехал с отцом на его родину, в Лисичанск, и… Ехал в гости – остался навсегда. Географию поменяла любовь: в библиотеке познакомился с будущей женой.

Фото: предоставлены аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Какие у меня были ребята – до сих пор снятся!»

В новом городе прижился легко. 36 лет работы в детской спортивной школе пролетели как один день. Особенно, говорит Александр Осколков, последние 20 лет дела пошли в гору. То ли так везло, что очень способные ребята приходили, то ли количество опыта уже перешло в качество, но эти годы тренер вспоминает не просто с радостью – иной раз и слезу смахивает, так ученики в душу запали.

«Приводили таких деток, что до сих пор снятся, – вздыхает Александр Федорович. – Какие у меня были ребята! Некоторые были вообще феноменальными. Такие мотивированные, я сам удивлялся. Меня в свое время фанатом называли, но куда мне до этих ребят! Они мне говорят: давайте мы играть не будем, будем пахать, как старшие группы. А игры у нас – часть занятий с младшими. Когда с детьми работаешь, помимо основной части стараешься обязательно в конце дать игру, чтобы пар из котла вышел. Это как закон был. А эти говорят: не надо играть, будем пахать. Родители тоже заинтересованные, тоже были настроены по-спортивному.

«Радовало еще то, что у меня занимались, так сказать, внуки, дети моих воспитанников, – продолжает Александр Викторович. – Значит, я у них что-то в душе оставил, иначе искали бы другого тренера. А один «внук» был – что-то вообще невероятное! Жалко, уехали они. Звонили – он плачет, я тоже...»

Да, трудные военные годы многих разлучили. Детей и родителей, друзей, учителей и учеников… Сам Осколков тоже уезжал в 2022 году в Россию. Отсутствовал недолго и все это время мечтал, как вернется в город, давно ставший родным, к любимой работе, к ребятам.

Фото: предоставлены аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Начинать почти с нуля

Сейчас, конечно, переживает: ведь придется начинать практически с нуля. Да и дети другие… Дети войны, что говорить. И с ними надо будет искать и находить общий язык, заинтересовывать спортом, учить преодолевать себя, побеждать – да, вначале себя, а потом и соперников. До сих пор корит себя тренер: не до всех талантливых учеников смог в свое время достучаться, не сумел доказать, что из них получатся классные спортсмены – и они уходили, не раскрыв себя.

Волнуется Александр Викторович, но уже представляет, как будет знакомиться с новыми учениками, искать среди них дарования.

«Вначале смотрю на антропометрические данные, – делится он. – В легкой атлетике кому отдается предпочтение – высоким, длинноногим, поджарым, стройным. Если имеет лишний вес, думаешь, сумеет ли от него избавиться. Быстрота у нас ценится, ловкость, умение быстро схватить движение. А по характеру… чтоб не балбес прежде всего, чтобы было желание. Если желание пропало, тут уже, скорее всего, тренер виноват: что-то он недоглядел, что-то не понял. Я стараюсь на первых порах не создавать трудности, один из моих основных принципов тренировки – постепенность нагрузок. Человека надо прежде всего заинтересовать, побольше беседовать, рассказывать, что к чему. Что легкая атлетика – это не просто утомительный, нудный бег вокруг школы, как это бывает иногда на физкультуре, это королева спорта. Те, кто добивается успехов в нашем спорте, – это феноменальные люди, которые могут так высоко прыгать, так быстро бежать, что даже не каждый зверь за ними угонится!»

Фото: предоставлены аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Будут новобранцы королевы спорта

Тренер видит, как специалисты из Республики Татарстан восстанавливают спортивную школу, и с радостью ждет завершения этих работ, ждет, когда в обновленных стенах начнется жизнь, которую он так любит. Правда, легкоатлеты здесь не занимались: для них оборудовали подвальное помещение в одной из школ города. Для легкоатлетов в городе условий при Украине не было: ни специальных беговых дорожек – по асфальту бегать не годится, а на стадионе дорожки были асфальтовыми; ни места для кроссов – парка подходящего хотя бы… Может, поэтому местные спортсмены и не добивались того, чего могли бы, размышляет Осколков. Самых одаренных приходилось передавать в Луганск, в другие города, где условия были. Конечно, он надеется, что в возрожденном Лисичанске все будет иначе и скоро он опять сможет растолковывать детворе, почему стоит заниматься легкой атлетикой.

«Я обычно что говорю: у человека есть пять основных физических качеств, – рассказывает Александр Викторович. – Сила – над этим мы работаем, есть тренажерный зал. Быстрота – быстроту развиваем, хоть и говорят, что она дается от рождения. Выносливость обязательно должна быть, для этого и кроссы, и игры спортивные проводятся. Ловкость – набор всевозможных упражнений, и акробатики немножко, и гимнастики. Гибкость – работаем над ее развитием постоянно. Более гибкий даже и подрасти может лучше. Стараюсь на каждой тренировке, все развиваем. Кроме того, человек, занимающийся спортом, становится более организованным, целеустремленным, дисциплинированным. Получает всевозможные знания – я же рассказываю о других видах спорта, да и не зацикливаемся мы на одном спорте, разговариваем на разные темы. Мне, например, в школе всегда нравились история, география, стараюсь своими знаниями делиться. К сожалению, замечал в последние годы: рассказываешь им про того же Суворова – они непонимающими глазами смотрят, не проходили при Украине… Время понадобится… Детям нужно дать многое. Стараешься научить их правильно питаться, полноценно. Ненавязчиво рассказываю, что от питания очень много зависит. Что такое тренировка – это не только нагрузка, но и восстановление сил. А хорошее восстановление – это полноценный отдых и питание. Очень плохо, если ребенок недосыпает, если не те продукты ест. Мы подкачиваем силенку – надо, чтобы обязательно была белковая пища».

Александр Осколков не скрывает волнения и сомнений перед началом нового жизненного этапа. Казалось бы, ему ли волноваться? В активе – огромный опыт, много успешных учеников, еще больше – благодарных не за спортивные победы, а за уроки жизни. Нередко и на улице подходят, чтобы сказать спасибо. Но это волнение сродни волнению перед стартом.

«Нас осталось несколько тренеров на весь город. Конечно, мы должны сейчас поддержать спорт, запустить надо это дело. Работать хочется, я всегда шел на работу с легким сердцем. Надеюсь, и ребята, которые придут, не пожалеют… начнем с детворой работать – и третья молодость придет!» – убежден Александр Викторович.