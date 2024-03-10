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«Ехал поваром, перешел в саперы»: челнинский боец рассказал о службе на передовой
Военнослужащий из Набережных Челнов с позывным Повар находится в отпуске на малой родине. Он был мобилизован в октябре 2022 года и уже более полутора лет находится на передовой, где защищает интересы России и мирное население новых регионов страны.
Мужчина признался, что неспроста взял себе позывной Повар. «Когда в первый раз ехал туда, то был поваром, потом уже перешел в саперы. Когда мы приехали туда, мы сказали: „Повара, водители“. Нам ответили: „Хорошо, на передовую“. И уже воевали так», — вспомнил он.
Повар уверен, что на передовой все герои: позиций никто не сдает, оборону держат, хотя враг жестокий.
Военнослужащий рассказал о самом тяжелом бое. Это было в феврале прошлого года, когда «брали Авдеевку в окружение». Тогда боец и получил ранения — пуля навылет пришла через правое предплечье, пострадала левая кисть руки. Третья пуля прошла под бронежилетом — поцарапала живот. Боевые товарищи оказали Повару первую медицинскую помощь, потом его эвакуировали в безопасное место. «Этим я им тоже обязан жизнью, потому что они рисковали в тот момент. Все обошлось», – сказал он.
Ранения защитник Отечества получил, когда сам отправился спасать раненых боевых товарищей. Благодаря военнослужащему двое бойцов остались живы.
«С нашей стороны в тот момент начался штурм. И, получается, первый БТР подорвался. Начался бой: у них штурмовики, у нас штурмовики. Совпало так. У них больше осколочные, а также пулевые были. Команды: „Я — трехсотый!“ подаются, чтобы мы знали. И кто уже ближе, пытается помочь, если есть такая возможность. Я полез за ранеными. Двоих вытащили», — поделился он.
Скоро отпуск у бойца закончится, и он снова отправится защищать Россию и мирное население. Он уверен: Победа обязательно будет за нашей страной.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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