«Ехал и кайфовал»: Владислав Дикиджи иронично ответил тренеру
Российский фигурист Владислав Дикиджи уже знает о том, что получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае, хотя его тренер Олег Татауров ранее сообщал, что спортсмен еще не в курсе новых планов.
Фигурист оперативно отреагировал на публикацию с комментарием наставника, поставив точку в этом вопросе.
«Да уже знает, опять в машине ехал кайфовал», — написал Дикиджи под постом, где Татауров упоминал, что подопечный якобы пока не осведомлен о приглашении.
Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал список запасных участников на этапы Гран-при, и Владислав Дикиджи возглавил этот перечень в мужском одиночном катании.
Этап в Китае пройдёт с 6 по 8 ноября 2026 года.
Примечательно, что Дикиджи станет первым российским одиночником, который выступит на взрослом этапе Гран-при ISU после того, как были сняты ограничения на допуск наших спортсменов.