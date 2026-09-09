«Ехал и кайфовал»: Владислав Дикиджи иронично ответил тренеру

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова, Ольга Ермолина

Российский фигурист Владислав Дикиджи уже знает о том, что получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае, хотя его тренер Олег Татауров ранее сообщал, что спортсмен еще не в курсе новых планов.

Фигурист оперативно отреагировал на публикацию с комментарием наставника, поставив точку в этом вопросе.

«Да уже знает, опять в машине ехал кайфовал», — написал Дикиджи под постом, где Татауров упоминал, что подопечный якобы пока не осведомлен о приглашении.

Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал список запасных участников на этапы Гран-при, и Владислав Дикиджи возглавил этот перечень в мужском одиночном катании.

Этап в Китае пройдёт с 6 по 8 ноября 2026 года.

Примечательно, что Дикиджи станет первым российским одиночником, который выступит на взрослом этапе Гран-при ISU после того, как были сняты ограничения на допуск наших спортсменов.