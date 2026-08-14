Репетитор, вуз или онлайн-школа: сколько стоит подготовка к ЕГЭ в Татарстане

Разбираемся, где готовят к ЕГЭ, сколько это стоит и можно ли обойтись без репетитора

До начала нового учебного года остаются считаные недели. Выпускники и их родители спешно выбирают репетиторов, курсы при вузах и онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ уже в следующем году. Мы проанализировали объявления репетиторов, а также предложения ведущих вузов Татарстана и крупных онлайн-школ и выяснили, сколько стоит подготовка к экзамену.