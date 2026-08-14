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22:30 Российский исламский институт и АН Афганистана планируют совместные проекты
21:43 Минпросвещения опровергло слухи об обязательном просмотре фильма «Колобок»
08:57 В научном центре СИБУРа в Казани установили первые стенды прототипирования
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20:56 Стилист: осенью 2026 главное – не идеальная картинка, а смелость
13:45 Чистая прибыль Совкомбанка за 6 месяцев выросла в 2,6 раза до 45 млрд руб.
20:29 Кинолог Голубев: возрастную собаку можно обучить новым командам
19:58 В Казани завершились соревнования по скейтбордингу на Спартакиаде народов России
19:40 В мессенджере МАКС появился чат-бот для покупки билетов на электрички
19:35 Имущество нижнекамской компании, не платившей зарплату, выставили на торги
19:20 Водитель сбил мальчика на зебре возле общежития колледжа КИУ им. Тимирясова
19:15 В Казани пройдет китайский праздник лодок «Дракон» в рамках форума «РОСТКИ»
18:56 Татарстан занял второе место в России по оформлению «Пушкинской карты»
18:51 Из-за погреба в квартире на жительницу РТ завели дело
18:44 Татарстанским предпринимателям рассказали о возможностях в Абхазии
18:35 Четверых казанцев осудили за грабеж на 3 млн рублей
18:35 Эксперт Елин рассказал, какой хлеб можно хранить неделю без плесени
18:31 Медведев: новая Народная программа определит план работы до 2031 года
18:15 В Казани ограничат движение судов на Казанке в День города и Республики
18:09 Неадекватную жительницу Зеленодольска, напавшую на подростка, задержала полиция
17:51 18-летний водитель, всмятку разбивший «Ладу» об опору ЛЭП в Казани, скончался
17:47 Татарстан вошел в число главных молочных регионов России
17:35 Сабурская помогла пересмотреть решение военкомата в пользу призывника
17:29 Тетюшский кот встретил Раиса Татарстана на уборочной кампании
17:20 ГАИ: В Татарстане есть три площадки, где детей обучат управлению питбайками
17:14 «Нашу помощь ждут»: Татарстан отправил в ЛНР 105 тонн гуманитарного груза
16:51 Александр Лапин: «Помогать согражданам испокон веков присуще нашему народу»
16:45 Абдулганиев сыграл на баяне на встрече с жителями Атнинского района - ВИДЕО
16:30 12-летний челнинец получил велосипед за спасение тонувшей девочки
16:29 Казанский полицейский подозревается в получении взятки
16:26 «Кубикам быть!»: певица Алсу продемонстрировала результат тренировок
16:08 Хлебопек из Свияжска раскрыл простой рецепт хлеба для дома
15:30 Участники «КАРДО» могут получить до 1,5 млн рублей на социальные проекты
15:26 Баранчик объяснил отказ Wildberries стать ответственным хранителем товаров
15:23 «Челны-Хлеб» планирует построить завод по производству замороженного хлеба
15:09 Из Нижнекамской ЦРМБ выписали 11 человек, пострадавших при атаке беспилотников
14:44 ГАИ: Количество проданных питбайков в Татарстане значительно снизилось
14:25 Метшин о «Новой волне»: «Учли все пожелания артистов, организаторов, зрителей»
14:22 Казанец пинал тещу по голове и столкнул с лестницы – женщина погибла
14:16 Фестиваль «СапКультура» пройдет 21 августа на озере Нижний Кабан
13:47 «РОСТКИ» соберут в Казани более 200 китайских компаний и инвесторов
13:47 О деньгах, лжи и женихе для дочери: Гузель Уразова ответила на каверзные вопросы
13:44 С начала года по вине пьяных водителей на дорогах Татарстана погибло 26 человек
13:37 Двухэтажный поезд Казань – Адлер начнет курсировать с октября
13:33 В этом году сотрудники ГАИ пресекли более 12 тыс. выездов на встречную полосу
13:23 Юрист Манько объяснил правила возврата депозита за бронирование столика
13:20 В Лениногорском районе РТ полицейские сожгли 18 кустов дикорастущей конопли
13:13 Дополнительные 14,9 млн выделили на диагностику венерических заболеваний в РТ
13:10 Люди с инвалидностью смогут получить компенсацию за ОСАГО
12:55 Минцифры РТ заявило о растущем спросе на специалистов по кибербезопасности
12:48 Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Казани
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21:55 В Казани с 15 августа появятся две новые автобусные остановки
19:16 В Татарстане возобновили движение по дороге Набережные Челны – Сарманово
19:04 Из Нижнекамска на передовую отправят две фуры с гуманитарным грузом
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18:06 В «Единой России» призвали не усложнять ЕГЭ
17:15 В Доме Дружбы народов РТ прошло заседание по межнациональным отношениям
17:06 Бизнес-омбудсмен РТ помог разблокировать счета предпринимателя из Казани
17:00 В Высокогорском районе открыли новый судебный участок мирового судьи
16:18 Арт-группа «Ларго» станет специальным гостем фестиваля «Верую» в Нижнекамске
16:16 Молодежка Народного фронта РТ провела мероприятия памяти волонтеров
15:53 «Главное – это люди»: в Казани прошло первое заседание Клуба кадровиков
15:37 Певица из Челнов подарила участникам СВО билеты на свой концерт
15:14 Минниханов принял участие в открытие пансионата для мальчиков «Мирас» в Апастово
14:52 Почти 7 тыс. педагогов получили работу по программе «Земский учитель»
14:47 В Татарстане сделают акцент на лидерстве и критическом мышлении молодежи
14:40 Минниханов оценил ход уборочной кампании в Апастовском районе
14:21 85% отзывов татарстанцев о нацпроектах оказались положительными
14:13 В Елабуге волонтеры получили благодарности от бойцов 430-го полка
13:50 Татарстан вошел в число лидеров по цифровому заселению в отели
13:18 В УрФО реализуют 168 проектов комплексного развития территорий
13:08 Минниханов посетил отремонтированный лагерь «Чайка» в Тетюшском районе
12:59 Строительная неделя БРИКС в Казани соберет 50 тыс. гостей
12:43 Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Тетюшском районе
12:38 «Могу подставить плечо»: два брата из Буинска служат в зоне СВО
12:33 Студотряды Татарстана присоединились к акции «Поклонимся великим тем годам»
11:43 В Бугульме пятерых контрактников проводили на службу в зону СВО
11:32 «Тау Фест» в Казани посвятит программу детям и семейным ценностям
10:24 Шесть министерств Татарстана отчитались о работе за первое полугодие
23:03 Татарстанцы могут научится управлять деньгами, пройдя онлайн-курс Банка России
20:22 В Татарстане за три года снизилось число уходов учителей из профессии
19:44 Депутат Ирина Белых: Ничего не будет без учителя, и Татарстан это доказывает
18:56 Татарстанские художники представят в Минске проект «Реки дружбы»
18:31 Представители мотосообществ и ГАИ обсудили профилактику ДТП с мотоциклами в РТ
18:10 За год Музей образования Татарстана «Белем» посетили более 10 тыс. человек
17:01 В Нижнекамске армянская и таджикская диаспоры собрали гумпомощь для бойцов
14:54 В Лениногорском районе отремонтировали дорогу почти в 2 км
14:27 Более 16 тыс. человек участвовали в походах «Время открытий»
13:50 Имена более 3,6 тыс. педагогов размещены на Электронной доске почета РТ
13:09 Минниханову презентовали второй сезон фестиваля школьных медиа «Ялкын»
13:02 Челны вошли в тройку городов РФ с наименьшей долей сделок по недвижимости
12:50 В ЦУМе представят татарскую сказку «Су кызы Айла»
12:35 Татарстан лидирует по числу заявок на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
12:15 Госстройнадзор РТ одобрил новую гимназию «Мирас» в Мензелинске
12:03 Более 5,2 тыс. татарстанцев подали заявки через «Мобильный избиратель»
11:46 В Казани пройдет прямая линия по вопросам реабилитации инвалидов
11:23 Госстройнадзор РТ одобрил строительство Дома детского творчества в Бавлах
10:28 Минниханов назвал Татарстан флагманом молодежной политики России
09:54 В Татарстане стартует чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса РТ
09:26 Во Владивостоке стартовала регистрация зрителей на Гранд-финал «КАРДО»
09:12 «Последнее слово за нами»: история штурмовика из Лениногорска
09:02 Стартовал всероссийский обзор о социальных программах для детей
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