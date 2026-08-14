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Фоторепортаж
На озере Кабан проходят всероссийские соревнования по воднолыжному спорту
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Фоторепортаж
Репетицию конкурсантов «Новой Волны 2026» посетил мэр Казани
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«Невинные погибли, а виновник выжил»: главные причины смертельных аварий в РТПродажа питбайков в Татарстане по сравнению с прошлым годом снизилась
54-летний водитель не доехал до своего СНТ два километра. Пьяный, он выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Искру», в которой семья везла двоих маленьких детей. Мать и малыши четырех и девяти лет погибли на месте, а виновник выжил. О ситуации на дорогах республики, пьяных водителях и детях на питбайках – в материале «Татар-информа».
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«Меня вдохновляет дух открытий»: как любовь к химии стала делом жизниХимик «Казаньоргсинтеза» Регина Федорова – о первых опытах, работе в заводской лаборатории и о том, как ее пример вдохновил детей выбрать химию
Еще в школе Регина Федорова могла подолгу наблюдать за реакциями в колбе. Тогда химия была для нее увлекательным миром опытов и загадок. Сегодня она работает химиком центральной заводской лаборатории казанского предприятия СИБУРа, где от точности исследований зависит качество продукции. Как увлечение стало делом жизни – в нашем материале.
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Чак-чак – почти мировой тренд: как себя чувствует хлебный бизнес ТатарстанаЗачем хлеб из Челнов будут замораживать, кто кормит большую часть республики и почему пекари с тревогой ждут сентября
Казань приняла выездной семинар «Хлебный бизнес», который поддержал Минсельхозпрод РТ. Получилось символично, поскольку в этом году хлебной отрасли Татарстана исполняется 95 лет. Участники семинара обсудили текущие проблемы отрасли, а председатель правления Национального союза хлебопечения высоко отозвался о предприятиях республики.
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Финансы для большой авиации: как НОВИКОМ поддерживает авиастроение ТатарстанаВ начале августа Казань вновь стала центром притяжения для всех, кто влюблен в авиацию
Фестиваль «Я выбираю небо» много лет объединяет тысячи зрителей, демонстрируя достижения отечественного авиастроения и напоминая о ключевой роли Татарстана в развитии российской авиаотрасли. Традиционно партнером праздника выступает банк НОВИКОМ, который на протяжении многих лет обеспечивает финансовую поддержку ведущих предприятий авиастроения.
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Большие перемены и каникулы: Минпросвещения обновило рекомендации для школКакие новшества Минпросвещения вводит в российских школах
Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса в 2026/27 учебном году. Ведомство советует учитывать пик умственной работоспособности школьников при составлении расписания, проводить наиболее сложные занятия в первой половине дня, ограничить продолжительность второй смены и внеурочной деятельности.
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Электронная доска почета Татарстана: кто туда попал и как найти свое имяНа платформе уже почти 15,3 тыс. имен, среди них ветераны, участники СВО, журналисты, работники предприятий и социальной сферы
За неделю работы Электронная доска почета Татарстана набрала почти 2 млн просмотров. На ней собраны имена жителей республики, которых отметили за профессиональные достижения, наставничество и общественную деятельность. Как узнать, есть ли вы в списке, и почему проект вызвал интерес у других регионов – в материале «Татар-информа».
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European Aquatics снижает градус: Казань ждет «разморозки» водного ЧЕEuropean Aquatics обнадеживает, Леонов ведет переговоры: приедет ли водное Евро в Казань
Разговоры о том, какие крупные международные турниры в скором времени могут вернуться в столицу Татарстана, активно идут последние года два. На неделе новый виток «водным» диалогам дали глава European Aquatics Антонио Силву и министр спорта РТ Владимир Леонов. Обо всех перипетиях этого вопроса – в материале «ТИ-Спорта».
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«40 заявлений ежедневно»: число IT-преступлений упало, возраст потерпевших тоже
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Вуз под запрос промышленности: как СИБУР помог КНИТУ перестроить обучение
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«Здесь родился и вырос»: кто стал главным федеральным инспектором по Татарстану
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Мясо для ресторанов, страусы и агротуризм: как ветераны СВО становятся фермерами
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Яблочный Спас, «Бистэ шэле!» и «Каньон БиекТау»: куда поехать 15 и 16 августа
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Новые проверки импортных авто: стоит ли ждать повышения цен на машины
Эксперт Елин рассказал, какой хлеб можно хранить неделю без плесени
Хлебопек из Свияжска раскрыл простой рецепт хлеба для дома
Юрист Манько объяснил правила возврата депозита за бронирование столика
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Репетитор, вуз или онлайн-школа: сколько стоит подготовка к ЕГЭ в ТатарстанеРазбираемся, где готовят к ЕГЭ, сколько это стоит и можно ли обойтись без репетитора
До начала нового учебного года остаются считаные недели. Выпускники и их родители спешно выбирают репетиторов, курсы при вузах и онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ уже в следующем году. Мы проанализировали объявления репетиторов, а также предложения ведущих вузов Татарстана и крупных онлайн-школ и выяснили, сколько стоит подготовка к экзамену.
У стадиона «Ак Барс Арена» возводят концертный зал New Wave Hall для «Новой волны 2026»14 августа 2026 30 фото
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12 Этаж
12 Этаж
«Условия феноменальные»: Ранко Тепавчевич – о первых 100 днях ЦУМа7 августа 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
Павел Пряников: «Все меняется с 1960-х – природная рента раскрепостила страну»9 августа 2026
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Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
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Пресс-конференция о состоянии аварийности на территории Республики Татарстан14 августа 2026