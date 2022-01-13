Евросоюз в 15-й раз продлил экономические санкции против России

Евросоюз снова на полгода — до 31 июля — продлил экономические санкции против России, которые были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины». Об этом передает ТАСС, ссылаясь на заявление Совета ЕС.

«Решение Совета ЕС основано на последней оценке выполнения минских соглашений на заседании Европейского совета 16 декабря 2021 года. Изначально минские соглашения должны были быть выполнены к 31 декабря 2015 года», — сказано в документе.

В марте 2015 года Саммит Евросоюза вынес постановление о том, что экономические санкции против РФ нужно сохранять до выполнения минских соглашений, при этом не уточняя, что случится, если их выполнение будет блокировать Киев.

Ограничительные меры были введены в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, они многократно расширялись и продлевались. Так, ЕС приостановил переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, запрещен въезд в страны союза должностных лиц из РФ и заморожены их активы.