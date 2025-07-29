Евросоюз урежет финансовую помощь Украине на €1,5 млрд

Евросоюз намерен сократить объем финансовой помощи Украине на €1,5 млрд из-за невыполнения ряда ключевых реформ. Об этом сообщают «Известия».

По информации Bloomberg, Киев не выполнил три из 16 условий, необходимых для получения полного транша в размере €4,5 млрд. В связи с этим украинская сторона в июне обратилась к ЕС с просьбой предоставить лишь частичную выплату – €3 млрд.

Украина сильно зависит от зарубежной финансовой поддержки, при этом западные доноры увязывают предоставление средств с прогрессом в реформах и антикоррупционной борьбе.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС по-прежнему обеспокоен любыми изменениями в антикоррупционном законодательстве Украины и продолжает тщательно следить за действиями киевских властей. Он добавил, что у Украины остается один год на выполнение оставшихся реформ.