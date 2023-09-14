Евросоюз снял санкции с Ахмедова, Березкина и Шульгина

Флаг Европы

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Европейский Союз раскрыл имена четырех граждан России, которые исключены из санкционного списка, — они опубликованы в официальном журнале ЕС. Это бывший член Совета Федерации и экс-совладелец компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов, владелец группы ЕСН Григорий Березкин и бывший гендиректор маркетплейса Ozon Александр Шульгин, а также погибший Герой России полковник Георгий Шуваев.

Совет ЕС объявил об этом решении еще накануне, но на тот момент еще не было известно, с кого именно сняли санкции. До этого отмену рестрикций в отношении этих персон со ссылкой на дипломатические источники анонсировало агентство Reuters.

Ахмедов, Березкин и Шульгин были включены в санкционный список 8 апреля 2022 года. Издание OilPrice писало, что санкции с Ахмедова предполагается снять, так как они были введены на основании устаревших данных. Бизнесмен избавился от акций «Нортгаза» еще в 2012 году.

К тому же в марте 2023-го на видеосервисе YouTube была опубликована аудиозапись разговора двух собеседников, которые критиковали власти России за начало специальной военной операции. В описании утверждалось, что это были Фархад Ахмедов и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин (последний заявлял, что его голос был смоделирован с помощью нейросетей).

Относительно Березкина OilPrice замечало, что за его исключение из санкционного списка выступили некоторые представители российской оппозиции. По их мнению, он не имеет тесных связей с Кремлем.

Ограничения же против Шульгина постановил отменить Европейский суд общей юрисдикции. Он счел, что после ухода с поста генерального директора Ozon его нельзя считать «ведущим бизнесменом», а именно это стало основанием для введения рестрикций.

Полковник Шуваев был начальником ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. По информации издания «Бел.ру», он с самого начала участвовал в спецоперации на Украине и погиб 1 октября 2022 года. Звание Героя России ему присвоили посмертно, 14 декабря, а в феврале 2023-го его включили в санкционный список.