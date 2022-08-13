Евросоюз резко нарастил поставки косметики и лекарств в Россию

Европейские компании в июне нарастили поставки лекарств в Россию, став второй крупнейшей статьей экспорта в страну. Выросли и поставки косметики и парфюма – в среднем, на 38%.

В целом экспорт из стран ЕС в Россию частично восстановился, показав рост на 18% к маю, пишет РБК со ссылкой на данные Eurostat. Наибольше количество поставляемых товаров приходится на Германию, Италию, растет и экспорт из стран Балтии и Польши.

Парфюмерию и косметику ЕС отнес к категории дорогостоящих товаров роскоши и запретил их ввоз в Россию. Несмотря на это под запрет не попадают товары дешевле 300 евро, что позволяет странам продолжать работать с российским рынком. Основном, так в Россию попадают заграничные средства для макияжа и по уходу за кожей.

На фоне введения санкций были опасения, что Россия через несколько лет рискует остаться без иностранных лекарств, которые на сегодняшний день занимают большую часть рынка. СМИ писали, что для достижения «лекарственного суверенитета» России понадобится 200 млрд рублей.