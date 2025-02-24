Евросоюз расширил список персональных антироссийских санкций

Евросоюз принял решение о расширении списка персональных антироссийских санкций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

Под ограничения в том числе попали глава ОАК Вадим Бадеха, генеральный директор «Алмаз-Антей» Ян Новиков, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент «Южуралзолота» Константин Струков, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, владелец «А-проперти» Альберт Авдолян.

Список также расширили шахматист Сергей Карякин, юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный, а также сенаторы Юрий Нимченко и Андрей Деркач.