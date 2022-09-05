Евросоюз предоставит Киеву 500 млн евро помощи. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.

«Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере 500 млн евро в рамках обязательств, озвученных председателем фон дер Ляйен в рамках кампании „Поддержи Украину“ в апреле и международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве», — рассказал Мамаер.

По его словам, новый пакет помощи будет направлен на обеспечение жильем и образованием внутренне перемещенных лиц и репатриантов и поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

В конце июня Еврокомиссия объявила о решении выделить Украине на поддержку 9 млрд евро до конца года, однако до настоящего момента смогла перевести только 1 млрд из этих средств.