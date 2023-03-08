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Евросоюз обучит к концу 2023 года 30 тыс. солдат ВСУ
Евросоюз в рамках военной тренировочной миссии к концу марта подготовит 11 тыс. украинских военных, а к концу 2023 года – 30 тыс. Об этом по итогам заседания глав минобороны стран объединения в Швеции заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.
«Мы обсудили обстановку с нашей тренировочной миссией, – сообщил журналистам он. – К концу марта число подготовленных в рамках миссии военных Украины составит 11 тыс., к концу года эта цифра составит 30 тыс.».
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