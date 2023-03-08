news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 8 марта 2023 21:05

Евросоюз обучит к концу 2023 года 30 тыс. солдат ВСУ

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Евросоюз в рамках военной тренировочной миссии к концу марта подготовит 11 тыс. украинских военных, а к концу 2023 года – 30 тыс. Об этом по итогам заседания глав минобороны стран объединения в Швеции заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Мы обсудили обстановку с нашей тренировочной миссией, – сообщил журналистам он. – К концу марта число подготовленных в рамках миссии военных Украины составит 11 тыс., к концу года эта цифра составит 30 тыс.».

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное