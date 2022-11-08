Евросоюз не выделит Украине обещанные три миллиарда евро

Евросоюз не сможет выделить в этом году 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Эта сумма входит в пакет на 9 млрд евро, обещанный в мае. Это исключительный пакет макрофинансовой помощи от ЕС.

На данный момент официально согласовано к предоставлению 6 млрд евро из 9. Из них 1 млрд евро был выплачен в августе, еще 2 млрд – в октябре. Вчера в Еврокомиссии сообщили о следующем транше из этого пакета помощи на сумму 3 млрд евро – его направят до конца года.

Еще 3 млрд евро остаются не согласованными на перечисление – по ним в Еврокомиссия была дискуссия, сообщил Домбровскис. «К сожалению, было невозможно найти решение тому, как продвинуться в этом году. Поэтому мы отмечаем необходимость обеспечить значительное перечисление [средств] в начале следующего года… мы должны обеспечить перечисление уже в январе с учётом срочности финансовых потребностей Украины», – пояснил вице-президент ЕК (цитата по РИА Новости).

Напомним, с 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине – о ее начале в этот день объявил Президент Владимир Путин. Западные страны, осудившие этот шаг, ужесточили антироссийские санкции и стали активно оказывать Киеву финансовую и военную помощь.