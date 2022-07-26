Le Monde: Евросоюз исчерпал возможности по введению санкций против России

Евросоюз исчерпал свои возможности по введению санкций против России, подтверждением этому является седьмой пакет антироссийских рестрикций, пишет Le Monde. «Мы подошли к концу того, что могли сделать», — рассказал французскому изданию неназванный дипломат.

Отмечается, что принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций, в отличие от предыдущих шести, не предполагает никаких серьезных мер. Он призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

Кроме того, 27 стран членов союза не планируют добровольно отказываться от российского газа, поскольку им с трудом удается справиться с сокращением поставок топлива. Даже Польша и страны Прибалтики не готовы «выкладывать на стол такое предложение», поскольку это только подчеркнет разногласия внутри ЕС, утверждает автор публикации.

Напомним, 20 июля Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа на 15% на фоне сокращения поставок топлива «Газпромом».

Санкции против РФ страны Запада начали ужесточать после того, как Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.