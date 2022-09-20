Евросоюз грозится ввести санкции против России в ответ на референдумы

Евросоюз грозит ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сказано в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает РИА Новости.

«Россия, ее политическое руководство, все, кто будет причастен к этим „референдумам“, другим нарушениям международного права на Украине, будут привлечены к ответственности, — заявил Боррель. — Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России».

Общественные палаты ДНР и ЛНР ранее обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. С таким же предложением к главе региона обратился Общественный совет Херсонской области. Позже с аналогичной просьбой обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова и других членов движения.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.