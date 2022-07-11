Евросоюз готовится к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к наплыву мигрантов, который возможен на фоне роста цен на продовольствие и энергоносители.

«Люди могут перестать чувствовать себя в безопасности в своих собственных странах и попытаться уехать», – заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон.

Рост цен на энергию и продовольствие может спровоцировать нестабильность в других странах, вызвать всплеск терроризма и организованной преступности, добавила Йохансон. По ее словам, предсказать масштабы «этого феномена» невозможно, однако пытаться предотвратить такое развитие событий нужно уже сейчас, передает РИА Новости.

«Для этого важно работать с государствами-партнерами», – подчеркнула Йохансон.

Президент РФ Владимир Путин ранее обвинил страны Запада в надвигающимся продовольственном кризисе, причиной которого, по мнению главы государства, стали неверные политические решения и введенные в отношении РФ санкции.