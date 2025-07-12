Евросоюз готовит ответные меры на пошлины США

Франция и Еврокомиссия выступили против планов США ввести 30-процентные пошлины на экспорт из ЕС. Об этом сообщил Президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит ТАСС.

Макрон заявил, что Париж и глава Еврокомиссии заняли единую позицию и намерены ускорить подготовку ответных мер.

Он подчеркнул, что сейчас как никогда важно, чтобы Евросоюз проявил твердость в защите своих интересов. Если договориться с Вашингтоном не удастся до 1 августа, ЕС намерен ответить жестко, используя все доступные инструменты.