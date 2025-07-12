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Экономика 12 июля 2025 21:04

Евросоюз готовит ответные меры на пошлины США

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Франция и Еврокомиссия выступили против планов США ввести 30-процентные пошлины на экспорт из ЕС. Об этом сообщил Президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит ТАСС.

Макрон заявил, что Париж и глава Еврокомиссии заняли единую позицию и намерены ускорить подготовку ответных мер.

Он подчеркнул, что сейчас как никогда важно, чтобы Евросоюз проявил твердость в защите своих интересов. Если договориться с Вашингтоном не удастся до 1 августа, ЕС намерен ответить жестко, используя все доступные инструменты.

#торговые пошлины #евросоюз #Эммануэль Макрон
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