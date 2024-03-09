Европу призвали готовиться к выходу США из НАТО

Европейским странам — членам НАТО стоит готовиться к варианту с выходом США из альянса. Такое может произойти при победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Штатах. Об этом со ссылкой на дипломатов альянса сообщает Telegraph.

Источники напомнили, что Трамп ранее заявлял о возможном созыве саммита НАТО летом 2025 года. Тогда он, уже будучи Президентом США, планирует поднять вопрос о будущем альянса. Это вызывает беспокойство у европейских политиков, так как ранее бывший американский лидер неоднократно критиковал работу альянса и грозил выходом из него США из-за низкой ответственности других сторон за собственную безопасность.

«Столицам нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз Дональда Трампа», — отметили в газете.

Один из источников издания признался, что обеспокоен будущим НАТО, так как «никто не знает, что будет дальше», другой же указал на чрезмерную зависимость Европы от решений Вашингтона. Еще один политик подчеркнул, что европейцам стоит задуматься о соразмерности текущего военного планирования создавшейся обстановке.