«Европротокол онлайн» от ВСК — победитель премии «Время инноваций — 2022»

Расширенная версия «Европротокол онлайн» от Страхового Дома ВСК стала обладателем премии «Время инноваций — 2022» в номинации «Сервисное решение года» — в категории «автомобили и транспортные средства». Также наград удостоились ВТБ, «Аэрофлот», «Сбер» и другие.

Весной 2022 года ВСК первой из страховщиков предложила возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части.

Расширенная версия «Европротокол онлайн» от ВСК позволяет клиенту компании:

увеличить сумму страхового возмещения в четыре раза — до 400 тыс. рублей (с бумажным европротоколом клиент может претендовать на возмещение до 100 тыс. рублей);

покинуть место ДТП сразу после фотофиксации, чтобы минимизировать автомобильные пробки и вероятность повторных аварий;

сократить в несколько раз время оформления ДТП;

в мобильном приложении «ВСК Страхование» оформить ДТП (без участия ГИБДД) как с одного, так и сразу с двух мобильных устройств — каждым водителем в своей части;

использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и каско.

«Постепенный переход на дистанционное урегулирование убытков в ОСАГО — это действительно значимый шаг для всей отрасли в целом. Мы были первыми среди страховых компаний, кто интегрировал сервис „Помощник ОСАГО“ от РСА в собственное мобильное приложение в апреле этого года. А уже летом Госдума приняла закон, обязывающий страховщиков внедрять электронное урегулирование. Нововведение позволяет решать сразу несколько задач — это и улучшение дорожной ситуации, и совершенствование клиентского пути, и оптимизация операционных расходов страховщика. Поэтому для игроков рынка очень важна поддержка государства в вопросе инноваций», — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров Страхового Дома ВСК.

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Победители определялись путем экспертного голосования.

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